Pruebas rápidas de COVID-19 por muestra de sangre, no son recomendables

La Gobernación de Antioquia, manifiesta que en el departamento se usan tres tipos de pruebas para diagnosticar el COVID-19. La primera es por el método PCR o pruebas moleculares, que se dan mediante el hisopado nasofaríngeo, o en otras palabras tomas por la nariz.

La segunda son pruebas de antígeno, también por la nariz, con resultados más inmediatos, por lo que son usadas en los municipios. La tercera es por muestra de sangre, lo que según Leopoldo Giraldo, gerente del COVID-19 en Antioquia, no son recomendables.

“No recomendamos que se hagan las pruebas rápidas que llaman en el mercado, pero adicionalmente invitamos a que estemos atentos dónde nos hacen las pruebas. No todos las pruebas y laboratorios están certificados, y si estos no tienen valoración del Invima y el INS, no deben ser utilizadas”, comentó el gerente.

En Antioquia hay actualmente 16 laboratorios avalados para practicar las muestras del COVID-19 en pacientes. Estos lugares están distribuidos principalmente en Medellín y el Valle de Aburrá y uno se ubica en Apartadó.

Los laboratorios pertenecen a hospitales, universidades o entidades privadas. La recomendación de la Gobernación de Antioquia, es asegurarse de la certificación de estos lugares.