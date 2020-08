El virus existe y es muy peligroso: JBalvin al confirmar que tiene COVID

En un vídeo, que fue transmitido durante la entrega de los Premios Juventud 2020, el reguetonero, JBalvin, anunció que contrajo el COVID-19 y que apenas está superando la enfermedad.

Desde su casa en la ciudad de Medellín, en donde pasa la cuarentena, el paisa reveló que ha sido un proceso de recuperación doloroso y que a él, particularmente, le “tocó muy duro”.

“En este momento, estoy apenas saliendo de la Covid-19. Han sido jornadas muy difíciles, muy complicadas. A veces uno piensa que no le va a tocar, y a mí me tocó, y me tocó bien duro", dijo el cantante al recibir el premio por el video de su canción Rojo.

Balvin además envió un poderoso mensaje a los jóvenes que insisten en estar en las calles y que aún no creen que este virus es letal y muy contagioso.

"Envío un mensaje a todos los que me siguen, a la juventud, a la gente en general: que se cuiden, que se protejan. Esto no es ninguna broma. A pesar de que hay tantos cuentos mediáticos, el virus como tal sí existe y es muy peligroso, así que cuídense mucho”, concluyó.