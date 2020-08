Denuncian retrasos en la asistencia médica para mujeres embarazadas

Entre los protocolos de asistencia médica para mujeres en estado de gestación se encuentra las pruebas de Coronavirus, y el manejo de las labores de asistencia prenatal, sin embargo estas mujeres gestantes denuncian que no se han brindado garantías por parte de las autoridades sanitarias.

Una de estas pacientes denunció a Caracol Radio que durante los controles prenatales no le informaron que debía aplicarse la prueba de Coronavirus.

Detalló que pese a que se sometió a estas pruebas no ha recibido los resultados y sin este documento tampoco le brindan asistencia en la red pública o privada.

Cuestiono el manejo del sistema sanitario "primero porque no habían las pruebas, después el problema fue porque no llegaban los resultados y ahora que estoy esperando me dicen que no hay UCI neonatal. Tenemos un alto riesgo".

"Deben darle prioridad a más mujeres en estado de gestación. Porque está en riesgo la vida del bebé y la de uno como madre", concluyó.

Luego de una larga espera y al haber iniciado labores de parto recibió atención médica, sin embargo esta mujer indica que están teniendo contacto con otras personas que podrían estar contagiadas.