Autoridades incrementan operativos en el Carmen de Bolívar ante amenazas

El gobierno del Bolívar primero desde los Montes de María, adelanta todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes de esta región que en los últimos días han reportado posibles desplazamientos ante amenazas.

La situación se registra en el corregimiento de Caño Negro, en el Carmen de Bolívar, donde el temor ante presuntas amenazas de grupos al margen de la Ley ha provocado el desplazamiento de algunas familias.

El gobernador Vicente Blel Scaff de inmediato desplazó a la zona una comisión especial del Gobierno Departamental, articulada con la Fuerza Pública y la Armada, registrando la situación actual y acompañando a las familias afectadas procurando su retorno seguro a casa.

Desde la Armada se ha establecido un dispositivo de seguridad, y con Fiscalía y Policía, se desarrollan las respectivas investigaciones para esclarecer estos hechos de violencia que afectan la seguridad y estabilidad de los pobladores.

Los operativos de seguridad no se levantarán hasta no se capture a los responsables de alterar el orden público en esta zona de Bolívar. Así lo asegura el director de Seguridad y Convivencia de Bolívar, José Ricardo Ardila, quien, a los carmeros, en especial a los del corregimiento de Caño Negro aseguró: “vamos a darles todas las garantías de seguridad y tranquilidad en el territorio. Hay dispositivos de la Armada, la Policía. No vamos a permitir que, a una zona consolidada en nuestro país, retornen los actores armados ilegales”

Desde la administración se mantiene el compromiso de velar y priorizar la seguridad de todos los bolivarenses. En este gobierno se trabaja incansablemente por hacer de Bolívar un territorio de paz.