"Es mejor menos ruido y más datos": Claudia Vaca sobre vacuna rusa

El presidente Vladimir Putin anunció esta semana que Rusia se había convertido en el primer país en otorgar la aprobación regulatoria de una vacuna contra el COVID-19, después de menos de dos meses de pruebas en humanos.

En Caracol Radio Medellín habló Claudia Vaca, farmacoepidemiologa, Profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Colombia y directora del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder quien se refirió a esta vacuna y al proceso que están llevan a cabo otros países :

"Con respecto a la noticia de Rusia, lo primero que pensé es que es mejor menos ruido y más datos, porque el bombo que hizo Putin diciendo que ya tenían la vacuna, cuando en realidad uno va a mirar la información y no es posible que, primero, hayan terminado una investigación para garantizar una aplicación masiva y segundo, es cierto que hay dos vacunas rusas, una de las cuales es la que anunció Putin, que en la base de datos de ensayos clínicos informa que terminaron los estudios fase 1 y 2, que son los de baja escala", afirmó Claudia

Según la farmacoepidemiologa todas las vacunas que están en la fase 3 de investigación, tienen que terminar de hacer el reclutamiento de voluntarios y toda su investigación, un tiempo que se ha reducido considerablemente en el escenario de la pandemia :

“Lo que hubiera tardado 4 o 5 años lo vamos a hacer en 4 o 5 meses, eso ya, en sí, es un riesgo, pero no podemos decir que antes de 5 o 6 meses se pueda terminar, porque es la única manera de conocer si cualquiera de estas vacunas desarrolla suficiente inmunidad y que no tengan efectos indeseables, colaterales o adversos que sean comunes, después de esto, no son los presidentes ni políticos quienes tienen que anunciar que la vacuna está lista, en realidad las agencias sanitarias deben ser autónomas e independientes"

Claudia agregó que de las 6 o 7 vacunas que están en estudio, se espera que la efectiva sea por lo menos del 70% y que los eventos no sean adversos o graves, que los pacientes no desarrollen efectos neurológicos, cardiovasculares o cualquiera de los que se analizan en la etapa de estudio