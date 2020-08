Las noticias más importantes de Armenia y el Quindío, martes 11 de agosto

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Desde hoy inician los cierres en el Centro de la Ciudad como medida para hacerle frente a la pandemia

Y es que uno de los puntos de aglomeraciones es el centro de Armenia por lo cual se generará el cierre respectivo que permita disminuir los casos de COVID-19.

El secretario de gobierno, Javier Ramírez, informó que el cierre se llevará a cabo en tres puntos específicos como son la carrera 16 con calle 15, la carrera 15 con calle 19 y la carrera 17 con calle 22.

Es de resaltar que las personas del sector comercio podrán ingresar al sector justificando su labor con el respectivo permiso y certificación, a las demás personas es fundamental en cuanto a diligencias que cumplan con el pico y cédula respectivo.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Ante el Ministerio del interior se presentarán las medidas unificadas para hacer frente a la expansión del Covid-19 en el Quindío

Así quedó determinado luego del consejo seguridad departamental virtual liderado por el gobernador, los alcaldes de los municipios, las autoridades, el sector salud y el comité intergremial

Según el mandatario Roberto Jairo Jaramillo son siete puntos que serán enviados hoy martes a la ministra del interior Alicia Arango para que desde esa cartera se evalúe y se apruebe de cara a su puesta en marcha

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

El anuncio de toque de queda es arbitrario y afecta la reapertura económica del sector turismo

Fue lo que dijo el director ejecutivo de Anato Eje Cafetero, Juan Pablo Vélez, quien manifestó que este tipo de medidas van en contravía de los procesos de reapertura en los cuales se viene trabajando desde los diferentes gremios.

Es por esto que se declararon en asamblea permanente hasta que la alcaldesa encargada de la ciudad no permita regresar a la reapertura, puesto que se pueden implementar los controles pero no con estas medidas que no están articuladas con los respectivos gremios.

Frente al tema, consultamos al médico del Hospital San Juan de Dios de Armenia, Wilder Castaño, quien afirmó que este tipo de restricciones ayudan a mitigar el impacto del COVID-19 ya que la ocupación hospitalaria y de la Unidad de Cuidados Intensivos se ha triplicado. Añadió que con este tipo de medidas se contiene la indisciplina social.

Vale anotar que la medida continúa y para este fin de semana regirá desde las 7 de la noche del viernes 14 de agosto hasta el martes 18 de agosto a las 5 de la mañana.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

En Armenia, se han reportado 130 casos de COVID-19 en los primeros 10 días de agosto.

En el programa de Hoy por Hoy de Caracol Radio estuvo como invitado el secretario de salud de Armenia, Gabriel Urrego, quien resaltó que los casos por COVID-19 han aumentado sustancialmente.

Agregó que el Hospital San Juan de Dios está con todas las UCI llenas por eso el riesgo es mayor ante la falta de cuidado de muchas personas.

Desde la dependencia se realiza la sectorización en cuanto a los focos de contagio en la ciudad se destaca la comuna 10 que registra 14 casos de COVID-19, la comuna 2 reporta 44 casos, la comuna 6 con 38 casos y la comuna 7 con 23 casos.

Ante el panorama se realizará una jornada de concientización por parte de las secretarías de salud y desarrollo social, en las zonas de mayor contagio de la capital quindiana.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Insólito de 5.000 comparendos que se han impartido en Armenia por incumplir la cuarentena, solo 20 infractores han cancelados los mismos

El reporte lo entregó el secretario de gobierno de la ciudad, Javier Ramírez, quien dio señaló que la cifra desconcierta porque son muy pocas las personas cancelado los comparendos impartidos pero reitera que no solo es la afectación económica a la cual se exponen los infractores sino en las dificultades para realizar trámites con la administración municipal.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

La alcaldesa encargada del municipio de Armenia, Claudia Milena Rivera Arévalo, aclaró a la ciudadanía su situación frente al fallo del Tribunal Administrativo del Quindío donde ordena al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar nombrar a la mandataria como Defensora de Familia, tras participar de un concurso de méritos.

Y agregó “Me encuentro trabajando y lo seguiré haciendo todo el tiempo del encargo. Asimismo, decirles que no hay ninguna situación en la cual vaya a dar mi renuncia. Seguiré trabajando por la ciudad, y estaré en el cargo hasta el día en que Dios y la ley decidan”.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

En noticias judiciales, envían a la cárcel a Kevin Alexander Acosta Ruiz, de 18 años de edad sindicado de herir gravemente a otro ciudadano en un intento de hurto que se presentó el 24 de mayo en el sector del Callejón de la 34 en el barrio Santander de Armenia.

La policía a pesar de estos hechos reporta reducción en la mayoría de modalidades de hurto en el departamento del Quindío, espere reporte en minutos.

Además la policía reporta en las últimas horas la captura de cuatro personas en los barrios Santander, La Miranda y La Cecilia de Armenia de 19, 21, 31 y 65 años de edad respectivamente, por los delitos de tráfico de estupefacientes y de armas de fuego

Entre los detenidos están Alias “terremoto” presenta 3 registros por tráfico de estupefacientes, así mismo según la policía era quien le ordenaba a alias “Cachetes” la ejecución de los homicidios en el barrio Santander, Alias el “vigilante” era el encargado de almacenar y alquilar las armas de fuego para la materialización de homicidios en el barrio Santander y La Cecilia, y Alias “Bertulio” de 65 años de edad quien era el encargado de guardar y distribuir la sustancia estupefaciente

La fiscalía y la policía desarticularon la ORGANIZACIÓN DELINCUENCIAL “LOS DE LA CANCHA” que operara ilícitamente en el barrio Llanitos de Gualara en Calarcá, los tres capturados de esta banda delincuencial fueron enviados a prisión y deberán responder por el delito de tráfico de estupefacientes y armas de fuego.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

No paran las quejas y denuncias por el mal servicio que presta sanidad a los policías activos y retirados y sus familias en el departamento del Quindío

José Alirio Duarte es pensionado de la policía y denuncia que a pesar de sus difícil condición de salud, desde Sanidad no le han entregado sus medicamentos que son necesarios y urgentes para el tratamiento de la diabetes, por eso solicita a sanidad que no lo vacile más y le entregue las drogas.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Desde Anato esperan la autorización de la ruta piloto entre Armenia y Medellín, esto después de que la Aero civil anunciara que ambos aeropuertos cumplen con protocolos de bioseguridad

Juan Pablo Vélez, el director ejecutivo de Anato Eje Cafetero, resaltó la importancia de que el aeropuerto el Edén de Armenia sea parte de los 15 aeropuertos del país que cumplen con los protocolos de bioseguridad para una eventual reapertura.

Destacó que es un avance significativo en cuanto a la reactivación económica del sector turismo y que se encuentran a la espera de que el Gobierno Nacional autorice la ruta piloto entre Armenia-Medellín donde es fundamental la solicitud conjunta entre la alcaldesa de la capital quindiana y el alcalde de la localidad antioqueña.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

8 de los 12 alcaldes de los municipios del Quindío ya han notificado a la Universidad del Quindío su interés en aportar recursos para garantizar la matrícula cero a los estudiantes del alma mater

En las últimas horas, la alcaldesa de Armenia, Claudia Milena Rivera Arévalo, notificó la destinación de importantes recursos que aportarán el excedente restante para la anhelada Matrícula Cero de más de 2.000 estudiantes uniquindianos de la Modalidad Presencial, pertenecientes a los estratos 1 y 2, residentes en la capital quindiana.

Con el anuncio de la mandataria de los armenios, ya son ocho los municipios que se unen a esta noble causa, siendo estos: Armenia, La Tebaida, Filandia, Circasia, Génova, Salento, Calarcá y Córdoba en el departamento del Quindío.

Con el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, el próximo lunes 17 de agosto estudiantes de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt iniciarán con sus prácticas de laboratorio en las instalaciones de la Universidad.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Desde hoy martes regirá pico y cédula de Armenia para atención de trámites en la sede de la CRQ

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Por lo menos 3000 maestros del Quindío se sumarán al paro virtual programado para este miércoles y jueves en todo el país rechazando la alternancia en la educación y solicitando mayores garantías para las clases en casa, espere información en la emisión de las noticias de las 845 de la mañana.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

En deportes en un terreno adjunto al Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de Armenia se construirá la bolera municipal para los juegos nacionales y paranacionales 2023, así quedó establecido luego de la visita de delegados del ministerio de deportes y las autoridades locales a la capital del Quindío.

La bolera se sumará a la construcción del complejo acuático y el coliseo Multideportes, que quedarían situados en la Villa Deportiva Ancizar López López contiguos al estadio centenario, así como los escenarios ya existentes y que serán adecuados para albergar las competencias.