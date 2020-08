Reactivan beneficios de arriendo a damnificados del invierno en Cartagena

A través de una dirección de correo electrónico creada por la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cartagena (OAGRD), los damnificados de las distintas olas invernales que han sucedido en la ciudad y que cuentan con el beneficio económico por parte de la Alcaldía, podrán renovar, en caso de ser necesario, sus contratos por este semestre. La entidad publicó los pasos que serán necesarios para continuar con el beneficio, a través de una resolución que ya está siendo socializada con los favorecidos.

La OAGRD espera la documentación de unos 80 damnificados favorecidos actualmente con el beneficio económico y que no tramitaron sus contratos en el primer semestre. Este proceso es solo para las personas que ya reciben el beneficio y que por alguna razón tuvieron problemas para renovar en el primer semestre o desean cambiar el arrendador de su contrato.

El correo habilitado para los interesados es el siguiente: oagrd.arriendo@cartagena.gov.co. Inicialmente el beneficiario deberá enviar a ese correo su nombre completo, número de identificación y teléfono de contacto.

Una vez la OAGRD verifique que sí se encuentra habilitado, solicitará por esa misma vía una copia de cédula del arrendador, copia de cédula del damnificado, certificación bancaria actualizada, el Registro Único Tributario (RUT) del arrendador con fecha de 2020 y la copia de recibo de servicio público de su domicilio.

Una vez recibida la información, la OAGRD enviará el contrato de arriendo de vivienda urbana y la declaración juramentada, documentos que deben imprimirse, firmarse, escanearse y enviarse al mismo correo en un período no mayor a 3 días. La recepción de documentos está habilitada hasta el próximo 31 de agosto.

Lea también: Quejas por construcción aledaña al barrio El Golf en Cartagena

La OAGRD notificó que solo se tramitará una solicitud por cada dirección de correo electrónico, y reiteró que los 1.483 damnificados favorecidos con el beneficio en el primer semestre no deben hacer este proceso, a menos que deseen hacer una modificación del contrato.

Son familias que resultaron afectadas en 2004, 2007, 2010, y en la falla geológica de San Francisco. Quien no haga parte de ese grupo y no haya recibido beneficio anteriormente, la entidad pidió que se abstengan de enviar información, ya que la idea es no entorpecer el proceso.