"Se van a vender más tapabocas que billeteras": Mario Hernández

Cuando apenas estaba comenzando la emergencia sanitaria por el coronavirus, Mario Hernández llamó a uno de sus colaboradores para indicarle que debía pedir un crédito bancario con el fin de tener caja. Esa precaución sirvió para que los 400 empleados de la firma marroquinera pudiera sortear los problemas económicos durante la pandemia.

"No me he pensionado porque yo soy el de las ideas", aseguró el empresario en diálogo con los periodistas del Personaje de la Semana de Caracol Radio que lo contactaron en su lugar de confianmiento, el municipio de Girardot donde tiene una casa de descanso desde hace 27 años. Desde allí relató pasajes de su vida y envió un mensaje inspirador a los santandereanos.

Mario Hernández fue uno de los 4 hijos del matrimonio de un jefe liberal de Capitanejo que a los 60 años se casó con la telegrafista del pueblo; eran tiempos de una violencia extrema de tipo partidista, recuerda. Se fueron a Bogotá y allí tuvieron que tomar casas de muchas habitaciones para montar inquilinatos y sobrevivir.

Durante la charla habló de lo importante que es trabajar con personas que hayan aguantando hambre; dio consejos y recordó a su amigo del alma, Alfonso Lizarazo, exdirector y expresentador de Sábados Felices de Caracol Radio. En pleno confinamiento, emitimos una voz de aliento y de constancia de un santandereano que vibra con su departamento.