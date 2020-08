VIDEO: Paciente murió buscando una UCI en el área metropolitana

Esperanza Jerez Duarte murió buscando un cupo en una Unidad de Cuidados Intensivos en Bucaramanga y su área metropolitana.

Esta mujer de 71 años, cuenta su nieta Diana Vergara, sufría de varias patologías y enfermedades hecho que habría sido el motivo de contagio. Explicó que ella era un paciente posible COVID-19 y se habría contagiado en una clínica donde se le practicaban las diálisis.



Relató Diana que su familia vivió el paseo de la muerte con su ser querido. En carro y ambulancia recorrieron varios hospitales del área metropolitana y en todos les decían que no había cupos en la Unidades de Cuidados Intensivos.

“Ella estaba en el hospital de Lebrija, primero se la llevó a la Comuneros ahí no pudo ser atendida por el convenio con las EPS. Después para el Hospital Universitario de Santander, allí no le hicieron absolutamente nada porque tampoco había cupo. En la clínica Foscal nos rechazaron porque había un solo cuarto con tres pacientes con posibles COVID-19. El mismo médico dijo que no, que era muy riesgoso para ella” agregó Vergara.

Sin perder las esperanzas decidieron llamar a una ambulancia y que esta la llevara a algún centro médico especializado, sin embargo, “fuimos al Hospital Local del Norte, la rechazaron, nos vamos la clínica de Piedecuesta y no la reciben”.

Temiendo lo peor, la familia de Esperanza volvió a Lebrija donde la atendieron con los cuidados básicos, un oxígeno, pero no le pudieron brindar la atención especializada que necesitaba.

Es por ello que la señora Jerez Duarte murió en el municipio piñero sin saber si era o no paciente positivo del virus.

"Mi abuela era paciente con Epoc, tenía fallas en el corazón, hipertensión, algunos problemas en los riñones y no la cuidaron" agregó su nieta.

Contaron sus familiares que en vida en los hospitales no le realizaron la prueba COVID-19, solo fue post-mortem donde fue sometida a dicho análisis, sin embargo, no se saben los resultados.