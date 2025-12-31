Policía despliega operativo especial para garantizar la seguridad de fin de año en Bolívar

La Policía Nacional de los colombianos, bajo la estrategia “Una Navidad con Propósito”, tiene dispuesto un completo plan de seguridad para las festividades de fin de año y la llegada del Año Nuevo en el departamento de Bolívar, con el objetivo de garantizar la tranquilidad, la convivencia y la vida de propios y visitantes.

Más de 1.300 uniformados entre hombres y mujeres de todas las especialidades estarán desplegados de manera estratégica en zonas urbanas, rurales y ejes viales, desarrollando planes preventivos y de control durante el 31 de diciembre y el 1 de enero, con un dispositivo reforzado frente a jornadas anteriores, enfocado en prevenir delitos, alteraciones al orden público y hechos que afecten la seguridad ciudadana.

En materia de seguridad vial, la Seccional de Tránsito y Transporte contará con cinco puntos de prevención en las principales carreteras del departamento, donde se realizarán controles a la documentación obligatoria, revisión de kits de carretera, verificación de límites de velocidad y pruebas de alcoholemia. Además, se adelantarán pautas activas y se brindarán recomendaciones para promover una movilidad segura, teniendo en cuenta que se estima la circulación de cerca de 43 mil vehículos que ingresan y salen del departamento durante esta temporada.

El teniente coronel John Edwar Correal Cabezas, comandante encargado del Departamento de Policía Bolívar, reiteró que la institución está preparada para contrarrestar comportamientos contrarios a la convivencia, pero insistió en que la conciencia ciudadana, la tolerancia y el consumo medido de alcohol serán fundamentales para evitar riñas, accidentes y tragedias que empañen las celebraciones.

La Policía Nacional invita a la comunidad a celebrar con responsabilidad, evitar el uso de pólvora, respetar las normas de tránsito y actuar con respeto y solidaridad, recordando que la seguridad es una responsabilidad compartida y que la vida es el mejor propósito para recibir el Año Nuevo.