Congresistas advierten que no avalaran licitación en Paramo de Santurbán

El reciente anuncio del Gobierno Nacional en donde se buscaría generar una nueva licitación para la explotación minera en las inmediaciones del páramo de Santurbán, ha generado diversas reacciones en los líderes políticos en el Oriente del país.

Los congresistas en Norte de Santander han rechazado esta propuesta, indicando que no permitirán que se hagan estos procesos que podrían afectar gravemente el ecosistema de los páramos.

Edgar Jesús Díaz Contreras senador por el partido Cambio Radical, le dijo a Caracol Radio que los líderes en estos momentos deben garantizar las reservas de agua en la región para las futuras generaciones.

"Los campesinos que son los que directamente están en esa zona del páramo de Santurbán se han quejado que el gobierno no ha hecho la socialización con ellas, y hoy estamos viendo que ya se aproxima la licitación para la exploración y explotación del páramo, nosotros no lo vamos a permitir y hacemos un llamado porque lo que queremos que las futuras generaciones puedan tener el preciado líquido del agua, siempre lo he dicho que un gramo de agua es más valioso que un gramo de oro, porque las futuras generaciones van a tener las guerras por este líquido, y nosotros estamos empeñados en dar la lucha para que no se de este proceso" dijo el senador.

Afirmó que Norte de Santander tiene 13 municipios que están en las inmediaciones de este páramo y que las comunidades en todo el departamento deben apropiarse de este tema para generar a un bloque común que permita defender la principal reserva hídrica en el Oriente colombiano.