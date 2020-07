Extienden cuarentena hasta el 10 de agosto en municipios del Atlántico

Las medidas que restringen la circulación de personas en los municipios del Atlántico se extenderán hasta el próximo 10 de agosto a las 5:00 a.m. para seguir reduciendo el impacto del COVID-19 en el departamento.

La gobernadora Elsa Noguera señaló que "con estos esfuerzos hemos logrado salvar vidas, por eso seguiremos tomando todas las medidas que están a nuestro alcance para detener el contagio del coronavirus. Agradecemos a los atlanticenses por su buen comportamiento, si queremos podemos” dijo la gobernadora, Elsa Noguera.

De acuerdo con el decreto 000281 del 27 de julio de 2020, solo se permitirá la circulación de personas y vehículos en casos exceptuados.

El toque de queda se mantiene en días de semana: de 8:00 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente. Con excepción del viernes 7 de agosto, el cual tendrá toque de queda por 24 horas. Fines de semana: de viernes 8:00 p.m. a sábado 5:00 a.m., y de sábado 2:00 p.m. a lunes 5:00 a.m.

Ley seca los fines de semana: de viernes 8:00 a.m. a lunes 5:00 a.m., excepto el jueves 6 de agosto que empezará desde las 8:00 a.m. hasta el lunes 5:00 a.m.

La medida de pico y cédula de dos dígitos continúa para quienes tengan que salir de casa, para adquirir bienes de primera necesidad, servicios financieros, medicamentos, servicios de salud y mensajería. Estarán habilitados dos dígitos por días (según el último número del documento de identificación) y será determinado por cada alcalde municipal en su ente territorial.

“Se permitirá la circulación de una sola persona por núcleo familiar para realizar la adquisición de bienes y servicios de primera necesidad y ordinario consumo”, indicó el secretario del Interior del departamento, Yesid Turbay.

Sigue la prohibición del parrillero en motocarros, motocicletas, mototriciclos y cuatrimotos en cinco municipios: Baranoa (1.190), Malambo (1.859), Soledad (9.587), Galapa (1.089) y Sabanalarga (779), que son las poblaciones con mayor índice de contagio en el departamento.

Por último, Turbay recordó que es obligatorio el uso de tapabocas en espacios públicos y en medios de transporte público.