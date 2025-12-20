Despiden militar de El Zulia asesinado en ataque del ELN en Aguachica

Atentado Aguachica, Cesar: Ellos son los seis soldados que fallecieron en la base militar

Cúcuta

En el municipio de El Zulia sobre el área metropolitana hay dolor, tristeza y luto por la muerte del soldado Jaime Alejandro Cárdenas Ramirez quien será sepultado en las próximas horas.

El soldado fue una de las víctimas del ataque de la guerrilla del Ejercito de Liberación Nacional ELN contra la base militar del municipio de Aguachica, Cesar.

El militar tenía más de ocho años en el Ejercito Nacional, recientemente había cumplido su período vacacional y se había reintegrado hace tan solo una semana.

Sus familiares lo recordaron como un hombre comprometido con el deber misional, hogareño, de valores, respetuoso y dedicado a su familia las veces que el servicio le permitía estar con ellos.

En el municipio los zulianos se alistan para darle el último adiós en medio del repudio generalizado que ha provocado la acción violenta de esa guerrilla que delinque en el oriente del país.