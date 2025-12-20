Así quedaron las tarifas del Complejo Acuático Recreativo del Parque Deportivo en Ibagué

Ibagué

En segundo debate, el Concejo Municipal de Ibagué aprobó el Acuerdo 049 de 2025, a través del cual se establecieron las tarifas de ingreso al Complejo Acuático Recreativo del Parque Deportivo. El escenario fue inaugurado hace un mes, pero todavía no ha sido abierto al público.

El proyecto de acuerdo, que tuvo como ponente coordinador al concejal William Rosas, fue aprobado por unanimidad por parte de 18 cabildantes de Ibagué.

“La propuesta incorpora tarifas diferenciales, días de gratuidad y descuentos progresivos para grupos, instituciones educativas y programas sociales, especialmente en los días de menor afluencia. No obstante, estos beneficios deben aplicarse dentro de un marco de sostenibilidad, donde cada decisión tarifaria preserve la capacidad operativa del escenario y evite que los costos totales recaigan sobre el presupuesto general del Instituto”, reza el acuerdo.

Así pues, las tarifas del Complejo Acuático Recreativo, que cuenta con la popular piscina de olas, quedaron de la siguiente manera:

Ampliar

El proyecto además establece que la administración de las piscinas recreativas quedará a cargo del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación (Imdri). Asimismo, se definió que el Complejo no se abrirá al público los días lunes y martes.

“Las tarifas establecidas en el presente Acuerdo deberán ser actualizadas anualmente por el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (Imdri), mediante acto administrativo expedido por su gerente dentro del primer trimestre de cada vigencia, teniendo en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con ajuste a la centena”, advierte el documento.

Se espera todavía un pronunciamiento del Imdri para conocer la fecha exacta en la que se abrirá al público el Complejo Acuático Recreativo en el Parque Deportivo, a partir de la cual se empezarán a cobrar las tarifas anunciadas.