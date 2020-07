En el Catatumbo reclaman socialización de fumigación de cultivos ilícitos

Un rechazo generalizado se ha tenido desde la zona del Catatumbo en Norte de Santander por la reanudación de la erradicación de los cultivos ilícitos en plena pandemia, y genera un mayor riesgo para todas las comunidades que se encuentran en aislamiento preventivo.

Desde los once municipios de esta región se ha reiterado el llamado al gobierno Nacional para desistir de esta práctica de aspersión terrestre, afirmando que no se ha generado una verdadera socialización de los planes de sustitución de cultivos y que los proyectos productivos que se habían anunciado anteriormente no han sido implementados.

Deiby Bayona Guerrero alcalde del municipio de Hacarí en la zona del Catatumbo, le dijo a Caracol Radio que están muy preocupados porque se pide el confinamiento de las poblaciones pero si van a llegar militares a dar la aspersión de glifosato que puede generar problemas de salud.

“Esto nos parece una falta de respeto para los campesinos y todos los lideres están esperando un dialogo, en nuestro municipio aún no ha pasado nada pero en el vecino de San Calixto ya se presentaron enfrentamientos, lo que sí sabemos es que si continua esta erradicación se vendrá un conflicto, en nuestro municipio somos conscientes que hay como 300 hectáreas sembradas de mata de coca pero estamos pidiendo un dialogo, en total en los 11 municipios hay como 14 mil hectáreas y si avanzan estas erradicaciones se generaran enfrentamientos, todo esto quedo establecido en el acuerdo de paz en donde se debe hacer de esta forma” dijo el mandatario.

Bayona Guerrero reiteró que ellos harán el acompañamiento a las comunidades y que se debe generar una mediación con las autoridades para que entiendan la actual situación.