Familiares de los jóvenes masacrados en Totumito reclaman justicia

Entre los ocho jóvenes masacrados en el corregimiento Totumito estaba Edgar Andrés Peralta Pacheco, un joven de 21 años que llegó desde el departamento de Sucre hace varios meses hacia esta zona rural.

Sus familiares, amigos y conocidos hoy lamentan este hecho violento. Están solicitando además el apoyo para trasladar el cadáver hacia su lugar de origen, al mismo tiempo que rechazan este crimen y piden que los responsables comparezcan ante las autoridades.

El padre de este joven le dijo a Caracol Radio que “mi hijo era un muchacho muy trabajador, muy responsable, lucho por su hogar, tenía su mujer, tenía un niño de cuatro años, su mujer quedó embarazada”.

De igual forma detalló que “él se vino a trabajar para este lugar buscando que su hijo no sufriera por nada. Yo le dije a él que se quedara, que no tenía necesidad de venirse por acá, pero él dijo que debía ser independiente. Lo que me faltó fue quitarle el bolso, arrebatárselo de las manos, me faltó arrodillármele”.

Por otra parte destacó que “yo quiero llevar a mi hijo a mi tierra donde él nació”.

Recordó que “mi hijo era muy amoroso, muy responsable en todo con su familia. Él era muy formal y muy especial con todos sus conocidos y amigos”.

A Medicina Legal siguen llegando los familiares de las personas asesinadas en este cruento hecho registrado en medio de una disputa a sangre y fuego por los cultivos ilícitos.