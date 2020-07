Alcaldes y comunidad en el Catatumbo piden frenar erradicación

Mediante un oficio dirigido a los mandatarios del Catatumbo en Norte de Santander en donde se mantiene una fuerte presencia de los cultivos ilícitos, la Policía Nacional ha notificado que se iniciaran las labores de erradicación terrestre.

Esta decisión que está respaldada directamente por el general Jorge Luís Ramírez Aragón quien es el director de antinarcóticos de la entidad, ha sido rechazada por la comunidad y los alcaldes los cuales han pedido que antes de hacer este proceso se deben priorizar los proyectos productivos de sustitución.

Robinson Salazar Benites alcalde del municipio de Teorama, le dijo a Caracol Radio que las comunidades deben tener otras alternativas para poder salir de esta economía de los cultivos ilícitos.

“Se nos notifica que iniciaría la aspersión terrestre para los cultivos de coca, esta situación nos preocupa por que estamos en medio de la pandemia y va a generar mayores problemas social en el Catatumbo, no es pertinente que inicie esta aspersión porque no queremos que las comunidades resulten afectadas, existe una audiencia de la autoridad nacional ambiental que esta aplazada” afirmó el mandatario.

También le puede interesar: Congresistas comprometen agenda legislativa por Norte de Santander

Deiby Bayona Carrero alcalde del municipio de Hacarí, le dijo a Caracol Radio es importante buscar otra época para este proceso.

“Los alcaldes del Catatumbo recibimos un a no muy buena noticias en donde inicia esta aspersión terrestre, Como alcalde mi llamado es que se reconsidere esta decisión, esta pandemia no tiene agobiado por 5 meses y no hay garantía de ese personal que va a ingresar a esa erradicación, nosotros estamos es buscando estrategias de proyectos productivos en la región, somos un municipio de sexta categoría y estamos colocando parte de nosotros, lo que se va a ver es una movilización” afirmó el alcalde.

Las comunidades a través de un video han manifestado que de continuar este proceso iniciarían un paro indefinido que generaría un enfrentamiento con las autoridades.