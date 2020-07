El Zulia aplicará estrategias por incumplimiento del distanciamiento social

Las autoridades locales, en municipio como EL Zulia, están preocupadas por el aumento de ciudadanos en los establecimientos comerciales, haciendo caso omiso a los decretos y medidas implementadas para evitar la propagación del COVID-19.

El alcalde de El Zulia, Manuel Orlando Pradilla aseguró en una alocución que si es necesario, colocará a funcionarios ocultos en puntos estratégicos y sancionarán a quienes incumplan.

“El pico y cédula sigue no entiendo por qué hay negocios que no están cumpliendo, entonces colocaré un personal oculto en los sitios para observar qué negocios, no están cumpliendo con ese pico y cédula y si hay que sancionar, pues se sanciona” expresó.

En esta población se está aplicando el decreto departamental de toque de queda desde las 8 de la noche hasta la 4 de la mañana, en Instituto Nacional de Salud confirmó un nuevo caso positivo de COVID-19 en esta población.