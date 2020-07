Las caricaturas del jovencito de 14 años que ponderan los consagrados

José Germán Eugenio Rincón tiene 14 años; vive en Carcasí, uno de los municipios de la provincia de García Rovira en Santander. Desde alli, sigue las informaciones internacionales a través de los portales de periódicos como The Miami Herald, The New York Times y El Tiempo Latino de los Ángeles. Lo hace para estar bien informado y elaborar las caricaturas que publica en Chicamocha News, el medio de comunicación de su región.

Su trabajo le ha valido críticas positivas de personajes consagrados en el oficio como Matador; Tola y Maruja hacen eco de sus publicaciones en twitter y Diego García, Diego Caricatura, uno de sus paisanos, no deja de sorprenderse con el ingenio del estudiante de noveno grado del colegio Nuestra Señora del Rosario de Málaga.

En medio de las teleclases, José Germán atendió el llamado de Caracol Radio. Habla pausado y agradece cuando se ponderan sus caricaturas, las más recientes que aluden a la intención gubernamental de aplanar la curva del contagio por coronavirus. Hace algunos días, pintó al fiscal Francisco Barbosa con un mechón en forma de rata y puso a hablar al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar con el coronavirus.

"Mi hijo dibuja desde que fue capaz de sostener un lápiz; lo hemos motivado para que lea. Eso le da bases para ser crítico", refiere la profesora de inglés, Lucy Rincón, su mamá. José Germán ha logrado definir un estilo: sus trazos tienen características similares; estudia y trabaja en sus creaciones a pesar del internet que es regular en Carcasí.

El caricaturista de 14 años vuelve a clases; se ha fijado como meta producir un gráfico con sátira de los hechos nacionales cada día. Publica en el periódico de Carlos Alirio Meneses y en redes donde se consigue como Jose.caricatura.