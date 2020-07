La corona Nacional del Bambuco permanece en el Valle en el 2020

Uno de los grandes eventos culturales del país que ha sido suspedido por a la pandemia del coronavirus, es el Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco, también conocido como las 'Fiestas de San Pedro', que se celebra durante el mes de junio, en el departamento del Huila.

Sin embargo, las buenas noticias surgen en medio de la crisis, pues con el aplazamiento de este festival, se extiende el reinado de Wendy Michelle Murillo, quien era la candidata del Valle del Cauca al ganar la corona en el 2019.

Wendy es la representación misma de la multiculturalidad, pues es la primera mujer afrocolombiana en obtener el título de Reina Nacional del Bambuco, es caleña, bailarina de salsa y domina con destreza el sanjuanero huilense.

Su facultad como soberana radica en proyectar la cultura y la tradición huilense a nivel nacional e internacional. En especial, demostrando sus habilidades para el 'Sanjuanero', la danza insignia de este departamento.

"Mi experiencia ha sido maravillosa, he vivido intercambios de culturas, viajando a más de 18 municipios y visitando paises como Ecuador, Panamá y Costa Rica. Ahí he conocido personas maravillosas que abrieron las puertas de sus hogares, para poder saber un poco más de cada cultura", expresa Wendy.

Como Reina Nacional del Bambuco, ha realizado labor social con niños y adultos mayores, que la han ayudado a formar su naturaleza como persona.

"Ellos cada día me enseñan algo nuevo, me enseñan cosas de la vida que no he encontrado, pero que ellos sí logran ver".

La confirmación de su segundo año de reinado se debió a la incertidumbre frente a la situación actual, pues CorpoSanPedro encargada del festival, no se había pronunciado sobre su realización o suspensión.

"No fue nada oficial o grande", relata Wendy, "le escribí al director Fabián Torres. Le dije: Hola Fabián ¿cómo estás?, quiero saber si voy a seguir con mi reinado o no, pues quiero planear mi vida, después de entregar la corona. Y él me dijo: No Wendy, si tú vas a seguir hasta el próximo año".

En su reinado, Wendy se ha propuesto transmitir un mensaje de igualdad, respeto y tolerancia, pues según ella el folclor es diversidad, es de todos y para todos. Este mensaje continuará en este segundo año, dejando en alto el nombre de Colombia.