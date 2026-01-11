Los nuevos Canticuentos en voces de cantantes colombianos, una iniciativa de Gustavo Gordillo

La serpiente de tierra caliente, La iguana y el perezoso, El pájaro carpintero y La bruja loca son algunas de las canciones que marcaron la infancia de muchos colombianos. Historias que han trascendido por generaciones hasta convertirse en parte de la banda sonora de los niños del país.

En 2019, en época de pandemia, Gustavo Gordillo desempolvó el disco que sus padres le regalaron y se lo puso a sus hijas. Fue allí cuando se preguntó cómo sonarían esas canciones si fueran producidas hoy. Decidió iniciar una búsqueda que lo llevó a contactar a Marlore Anwandter, autora de los Canticuentos.

Con el apoyo de compañeros de la industria musical, Gustavo Gordillo emprendió este proyecto que hoy cuenta con una gran acogida y reconocimiento dentro de la música infantil, además de despertar emociones y recuerdos en miles de personas que crecieron escuchando estas historias convertidas en notas musicales.