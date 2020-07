Festival del pescado por internet para reactivar la economía en Taganga

Los residentes y pescadores artesanales de este importante sector turístico de Santa Marta, afirman que cada día menos gente consume productos hidrobiológicos, por lo que se han visto obligados a bajar el precio del pescado a fin de recuperar su inversión y proponer en las plataformas digitales un ‘festival del pescado’.

En un mundo a puertas cerradas, para los pescadores de esta zona del país, lo virtual es lo ideal.

Estas comunidades aseguran que están pasando todo tipo de necesidades porque el aislamiento obligatorio para hacer frente al coronavirus, está propiciando que bajen los precios y por ende las ventas. Y lo peor, si no venden, no tienen con qué comer.

“Estamos llamando a que se consuma más pescado, las ventas han bajado y queremos promocionar el comercio de este alimento, A comienzo de cuarentena las cosas transcurrían muy bien y al extenderse esta, pues entendemos que los recursos se han ido agotando (…) pero estamos como hijos de pescadores tocando puertas para que apoyen las economías locales”, señala David Cantillo.

INGENIO VIRTUAL DE PRODUCTORES DEL MAR

Para reactivar la economía pesquera de esta zona turística del Magdalena, la comunidad se ha reinventado y ha sido partícipe de los avances tecnológicos. A través de las plataformas digitales, están promocionando los alimentos y es por eso que le apostarán a un festival del pescado, pero con la ayuda de la ciudadanía.

“Creamos una página en Facebook, Pescadería Jaguá, donde se publican los productos y los precios con los que trabajamos. Tenemos pargo, sierra, medregal, langontas, pulpos, bonito y en la página se encuentra todo. Los precios son asequibles. Nosotros en la comunidad hacemos ofertas los fines de semana, productos como el pargo se maneja promoción de viernes a lunes a 10 mil la libra, hay marisco, de todo”, asegura Cristián Cantillo.

Los pescadores solicitan no solo el respaldo del Gobierno local, sino también de la ciudadanía para que adquieran los alimentos vía internet, a través de la página Pescadería Jaguá o al teléfono 301 441 77 81.

“Nosotros lo que queremos es salir adelante. Es una situación muy difícil y lo que anhelamos es vender estos alimentos para alimentar a nuestras familias y no pasar necesidades. Somos una comunidad indígena y no todos hemos contado con la suerte de la ayuda del Distrito, quizás otros sí, pero acá sabemos y entendemos que no hay recursos para todos, es por eso que le apuntamos al comercio por internet, para que nos vaya bien”, concluye David Cantillo.