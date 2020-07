Más de 100 kilómetros han caminado líderes sociales como forma de protesta

Sin importar las inclemencias del clima, 25 líderes y lideresas sociales de diferentes regiones de Colombia han caminado durante 148 horas seguidas; su objetivo principal es rechazar la violencia en contra de los defensores de derechos humanos, los 113 feminicidios en época de cuarentena y la impunidad.

El recorrido inició el pasado jueves en la ciudad de Popayán y, desde entonces, han caminado por diferentes municipios del Cauca y del Valle del Cauca. En este momento se dirigen a la ciudad de Pereira y esperan seguir su rumbo hasta llegar a Bogotá donde están preparando una audiencia humanitaria con embajadas y organismos internacionales.

"El Gobierno dilata, no resuelve, no cumple y nos dice que no caminemos más. Pero es el reclamo por el respeto a la vida el que nos motiva para seguir caminando y buscar alguien que nos escuchen", mencionó José Milciades Sánchez, uno de los líderes de la marcha y defensor nacional de derechos humanos.

La 'Marcha por la dignidad' es una movilización que cuenta con integrantes de comunidades negras, indígenas, campesinos, estudiantes de universidades públicas y representantes de mujer que van blindados con trajes antifluidos y caretas de bioseguridad y, aunque aseguran que el Gobierno Nacional les pidió que no marcharan más, esperan completar 500 kilómetros hasta llegar a la capital del país.

"El asesinato a líderes y lideresas esa es realmente la pandemia que vive este país y que está atada a distintas situacion económicas, sociales y políticas que viven los territorios", afirmó Catalina Galeano, representante de En Red Podemos.

Es importante resaltar que 60 organizaciones a nivel nacional se han sumando a esta protesta y esperan que el panorama para los líderes sociales mejore; además, exigen justicia en casos como el de la niña indígena que fue abusada sexualmente en Risaralda.