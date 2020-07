Procuraduría abrió investigación contra exconcejales de Pereira

El proceso fue iniciado por el economista Jhon Bayron Zapata, quien a su juicio los corporados y la administración para entonces interpretaron lo dictado por el juzgado de manera errónea, al considerar que se trataba de un asunto retroactivo y que permitiría la devolución, razón que según zapata lesionó las finanzas de la administración.

"A raíz de la devolución, el juez no dijo que se podía devolver o no; es un hilo que quedó muy flojo. Además, cuando el concejo autorizó la devolución de los dineros en el marco fiscal de mediano plazo no fue contemplado ni en el presupuesto de la época, recogieron recursos de educación, alumbrado público, prevención y desastres para devolverle a los pereiranos los recursos de valorización", afirmó.

Para el ciudadano, la administración debió dejar de cobrar, más no devolver el dinero, pues lo anterior habría comprometido dineros, afectando procesos en la ciudad como alumbrado público y atención de desastres.

"Lo que se espera es que la Procuraduría encuentre los indicios de que incumplieron normas presupuestales y legales. Hubo politiquería con el proceso de valorización, las finanza de Pereira no eran tan abundantes como sostenían. Por esa razón, ellos son los responsables de pagar esos recursos y deben ser suspendidos", puntualizó.

Lea también: Se duplicó el desempleo en Pereira y su Área Metropolitana.

De prosperar el proceso que ya se encuentra en manos de la Procuraduría Regional de Risaralda, siete se encuentran en ejercicio, entre los que se encuentran dos diputados y por parte de la administración municipal, para entonces el secretario de hacienda municipal, quien fue elegido para mandato constitucional como alcalde de Pereira.