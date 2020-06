No dejen que se desordenen los pueblos como pasó en Sincelejo: Gobernación

El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, anunció este martes 30 de junio que tomará nuevas medidas para intentar detener la velocidad de los contagios por COVID-19 en esta sección del país.

El mandatario no ocultó su preocupación por las cifras de contagios con las que finaliza este mes de junio, luego de tres meses en los que el departamento era el de menos casos en el Caribe.

“Estamos muy preocupados en nuestro departamento, realmente se han adelantado muchas acciones por parte de los alcaldes, por parte de las secretarías de Salud, pero aún no es insuficiente, venimos con nuevo paquete de medidas”, expresó el mandatario.

El gobernador dijo que se aumentarán los horarios de toque de queda y que establecerán, por algunos días, restricciones de parrilleros en motocicletas.

“Para evitar los contactos, esta enfermedad es una enfermedad de contactos, y la pregunta del millón ¿qué va a pasar con los moto taxis?, tendrán que volverse domiciliarios, simplemente en vez de salir a comprar un plátano en el mercado, le pido al señor de la moto que me lo traiga”, explicó.

Dijo Espinosa que habrá algunas excepciones muy puntuales, especialmente para empleados de la salud y otros sectores esenciales que no tengan cómo movilizarse.

“Tenemos que ser capaces de evitar los contactos para bajarle la velocidad al contagio del virus, podemos tener 2.000 UCI, pero si no hay disciplina nos desbordamos, se desbordó España, se desbordó Italia, se desbordó Estados Unidos, lo único que ha demostrado eficacia es la disciplina”, advirtió.

El gobernador anunció, una vez más, que están contratando nuevas camas, respiradores, bombas de infusión y todos los equipos que se requieren para atender la enfermedad y aseguró que también están organizando obras civiles para los hospitales públicos.

Destacó que en los próximos 15 días incrementaran a, por lo menos, 58 camas para UCI en asocio con entidades de salud privadas, recordando que se han impuesto como tarea la consecución de 106 camas.

Según el gobernador de Sucre, en este departamento se hacen el doble de pruebas por cada cien mil habitantes, que los departamentos vecinos con lo que se tiene una idea más exacta de la realidad y permite tener más aislados para evitar contagios.

El gobernador de Sucre también envió un mensaje a los municipios para que tomen medidas que eviten que, como ocurrió en Sincelejo, se disparen las cifras de contagiados por COVID-19.

“No dejen que se desordenen los pueblos, los alcaldes que tomen las decisiones que tengan que tomar en materia de mercados públicos, de sitios de aglomeración, no dejen que se nos desordenen los pueblos como se desordenó Sincelejo”, concluyó.

En Sincelejo, se han reportado 1.103 contagiados ( 80.27%) de los 1.374 registrados en el departamento de Sucre.

Por ultimo, Héctor Olimpo Espinosa, como lo había anticipado Caracol Radio, anunció la visita el próximo viernes del ministro de salud, Fernando Ruiz, quien presidirá el Puesto de Mando Unificado, PMU, en Sincelejo