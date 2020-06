Alarma en Sucre por más de 1.350 contagios de COVID-19 en junio

Este mes de junio la cifra de contagiados por coronavirus en Sucre creció 1,380%, teniendo en cuenta que el 29 de mayo había 4 casos, el 30 del mismo mes pasó a 19 y al finalizar el mes hay 1.374 contagiados.

La Gobernación de Sucre reportó en las últimas horas, a través de la Secretaría de Salud, 38 nuevos casos positivos de COVID-19 y 11 fallecimientos en este departamento.

Lo anterior eleva la cifra de muertes a 58 y la de casos positivos alcanza en Sucre 1.374 contagios.

De acuerdo con este reporte, 1.103 casos corresponden a Sincelejo, es decir, en la capital Sucre se registran el 80.27 % de los contagios.

En el departamento están contagiados 728 hombres, 570 mujeres y 76 niños. De los 1.374 casos, 1.201 pacientes están activos, 115 se han recuperados, hay 29 hospitalizados (10 de ellos en UCI) y 1.287 están aislados en sus casas.

El representante a la cámara, Héctor Vergara Sierra, le ha pedido a las autoridades declarar la alerta naranja en el departamento por el COVID-19.

La senadora María del Rosario Guerra, oriunda de Sincelejo, expresó a Caracol Radio su preocupación por el crecimiento de los contagios de coronavirus en su departamento.

“Es el departamento donde ha crecido de manera más rápida el contagio por el COVID-19, no solo me he pronunciado en el Congreso, con el Gobierno Nacional, el ministro de Salud y las autoridades competentes”, expresó.

La legisladora dijo que esta semana el ministro de Salud está en Sincelejo en un puesto de mando unificado (PMU) analizando la situación y buscando estrategias para frenar el contagio.

“La disciplina individual, la disciplina social, es fundamental pero también que las autoridades adopten medidas drásticas para frenar el contagio”, anotó.

Y concluyó que “Sucre no puede seguir de pasar de tener 1 caso hace 45 días a más de 1.100”.





Sincelejo sigue como el municipio sucreño con más casos positivos con 1.103 contagiados. Le siguen Corozal (69), Sampués (44), San Marcos (28), Betulia (17). Sincé (16), Coveñas (15), Palmito (14), Los Palmitos (10). Galeras es el único municipio sucreño sin casos positivos de COVID-19.

Con menos de diez casos están: San Onofre (9), , Morroa (7), Tolú (6), Toluviejo (5), Caimito (4), Majagual (4), San Pedro (3), (Colosó (3), Guaranda (3), San Benito (3), Buenavista (3), Sucre (2), Ovejas (2), La Unión (1), El Roble (1) y Chalán (1).

Sincelejo es hoy la quinta ciudad capital del país con mayor tasa de contagio por millón de habitantes y se ubica como la tercera capital de la región Caribe con mayor tasa de contagio, solo por detrás de Barranquilla y Cartagena.

Sucre es el décimo departamento con el mayor número de contagiados del país, por detrás de: Atlántico (22.777), Valle (9.262), Bolivar (8.949), Cundinamarca (4.574), Antioquia (4.232), Nariño (3.307), Amazonas (2.276) Magdalena (1774) y Chocó, con 1.452 contagiados.