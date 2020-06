Caliope y su nuevo tema, dedicado a las oportunidades en el amor

La joven artista Caliope, entregó detalles en Hoy por Hoy de Caracol Radio, de su nuevo sencillo 'Así juntitos' que saldrá en medio de la cuarentena, y cual viene trabajando de la mano del también barranquillero, Fausto Chatella.

"Es una canción que va a ser un poquito controversial, porque es un tema que quizá muchos hoy no entienden, pero yo siempre lo he dicho y lo he tenido claro y es que para el amor no hay edad, les va a encantar, les va a fascinar el video, todo, mejor dicho es algo muy chévere" explicó la cantante.

Carol Mendoza, conocida como Caliope, se dio a conocer en el 2017, luego de participar en un reality nacional de música.

Actualmente está desarrollando su carrera profesional de comunicación social y técnica vocal.