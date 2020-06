Autoridades confirman 58 nuevos casos de COVID-19 en Risaralda

Se trata de nuevos casos detectados, entre estos 10 al interior del hospital San Jorge de Pereira, principalmente en el servicio de urgencias, los que se presentan en Risaralda; por ello las autoridades iniciaron con un cerco epidemiológico.

Para el gobernador, Víctor Manuel Tamayo Vargas, esto es un mensaje para que la ciudadanía aumente los controles y cuidados, también recordó que no se trata de un juego y anunció que se actuará con igual o mayor contundencia, con el propósito de contrarestar los efectos y evitar más casos, tal y como se adelantó en la clínica Los Rosales.

"No tendría sentido para nosotros haber actuado con total firmeza cuando se trató de una clínica privada y no lo hicieramos hoy con el hospital. Por esta razón he dado instrucciones para la instalación de un puesto de mando unificado para lograr hacer frente a esta situación", dijo el Mandatario.

Entre las personas contagiadas, Caracol Radio conoció que se trata de personal de urgencias del centro asistencial, una bacterióloga del municipio de Belén de Umbría y dos profesionales del servicio de odontología de la clinica Comfamiliar.

De esta manera, el número de casos confirmados en el departamento asciende a 390.