Padres de niños venezolanos en Cúcuta en desacuerdo con el regreso a aulas

Las asociaciones de padres de niños venezolanos que estudian en Cúcuta, han mostrado su desacuerdo con el regreso a las clases presenciales para los menores extranjeros que tienen este beneficio en territorio colombiano.

Aunque el gobierno ha advertido se trabajará bajo el esquema de alternancia, advierten bajo ninguna circunstancia pondrán en riesgo la salud de sus hijos.

“Creemos que el 100% de los niños venezolanos, no volverán a las clases en Colombia, no están las condiciones dadas en los colegios de Cúcuta ante la gran cantidad de menores, además que existe dificultades en el corredor fronterizo para cruzar la frontera, nosotros creemos que se pueden generar una gran deserción en los próximos meses, porque no queremos exponer y poner en riesgo la salud de los menores” Señaló

Los padres de familia, indican que en los próximos meses se generará una gran deserción escolar en la educación básica y secundaria.