Hoteleros en la frontera en crisis por la pandemia

Al persistir las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para evitar la propagación de la pandemia, muchos sectores continúan sin abrir sus puertas y esto les representa pérdidas millonarias por todos los meses que se ha prologado la cuarentena y el distanciamiento social.

Es el caso del sector hotelero y del turismo en el oriente colombiano, los cuales no están generando ningún tipo de actividad y los ingresos se encuentran completamente en ceros para poder pagar las nóminas de los trabajadores mes a mes.

Alexander Trujillo Castro presidente ejecutivo de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia Cotelco capítulo Norte de Santander, le dijo a Caracol Radio que ya se han utilizado todos los recursos disponibles que estaban en caja menor.

“La hotelería está muy afectada, nuestros índices de ocupación en la región están bajos porque cerramos un 2019 positivo sobre el 51% de ocupación y en estos momentos no superamos el 3%, tenemos más del 80% de establecimientos cerrados por que no tenemos huéspedes para atender, aplaudimos las decisiones que se han tomado de algunas nóminas, pero desafortunadamente nosotros agotamos todas las medidas que pudimos como son vacaciones, vacaciones anticipadas, licencias remuneradas pero ya nuestra caja no aguanta, nos tocó suspensión del contrato, por esto la medida de auxilio de las nóminas no nos cobijan” dijo el líder hotelero.

Trujillo Castro indicó que espera que el gobierno nacional tenga en cuenta la petición del alcalde de Cúcuta Jairo Tomás Yáñez Rodríguez de incluir el aeropuerto Camilo Daza dentro del plan piloto de reapertura, pudiendo generar así la llegada de cientos de pasajeros que podrían a ayudar a reactivar levemente el sector de hoteles en el oriente del país.