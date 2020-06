Alcalde de Cartagena rechazó convocatoria de consejo de seguridad

Nuevamente el alcalde de Cartagena William Dau es epicentro de una polémica con un mensaje que grabó a través de su red social de Instagram donde rechaza la invitación que hizo el gobernador Vicente Blel, de un consejo de seguridad por la ola de delincuencia que vive la capital del departamento.

“Después del incidente el viernes con el gobernador Vicentico Blel, sigue tratando de meterse en el rancho, Ahora imagínate, hace ratico me llegó una convocatoria que hace el Señor Gobernador al consejo de seguridad de Cartagena, él no tiene ningún pito que venir a tocar aquí, el alcalde es quién convoca al consejo de seguridad de la ciudad de Cartagena cómo lo venía haciendo desde el día 2 de enero. Pero entonces ahora y que el Gobernador está citando al comandante de Policía, de la Armada, de la Fiscalía a una reunión para mirar el número de homicidios por, violentos o algo así en la ciudad de Cartagena. Él que no se me venga a meter en el rancho, que se le está ocurriendo, él y sus compinches corruptos, él y su familia que es de la misma clase politiquera, que esta aliado con los bandidos en el pasado. ¿Qué se está creyendo Vicentico?

El gobernador ha preferido no responder a estas declaraciones e insiste en aunar esfuerzos por mejorar la situación de Cartagena en materia de seguridad y de lucha contra el COVID-19.