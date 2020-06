Puerto Santander reclama mayor control en las trochas

Preocupados se han declarado algunos sectores en el municipio de Puerto Santander. Un grueso número de extranjeros sigue ingresando al país a través de los pasos irregulares sin el mayor control de las autoridades.

La concejal de Puerto Santander Mariela Sánchez, le dijo a Caracol Radio que “aparte de que están pasando no hay una debida protección como debe ser o algo que garantice saber si estas personas están enfermas o no. Porque es más fácil el paso por acá que por San Antonio y Ureña. Nos preocupa porque no sabemos cómo están haciendo control allá”.

Explicó que “a migración se le ha pedido que tengan más controles, Policía igual. Pero aquí hay muchas trochas, cierran una y pasan por otra y utilizan las canoas, y cuando el rio está bastante seco pasan a pie”.

Muchas de estas personas ingresan a territorio colombiano buscando alimentos y medicamentos frente a la crisis que se presenta en algunos sectores como consecuencia de la crisis que vive el país la cual se agudizó durante la pandemia.