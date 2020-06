EDUCAL no respalda regreso a clases presenciales

El fiscal de la junta directiva del sindicato Educadores Unidos de Caldas, EDUCAL, Hernán Patiño Arias, dialogó con Caracol Radio sobre la propuesta del Gobierno Nacional para el regreso a clases presenciales para los estudiantes a partir del primero de agosto. Señaló que en el gremio reconocen que el lugar natural de los alumnos, profesores y directivos docentes es el interior de las instituciones educativas, pero que en este momento no existen las condiciones para que se dé ese retorno.

“ Para hacerlo debemos preparar el camino con garantías claras y concretas en materia de bioseguridad porque en muchos lugares hay carencia de baterías sanitarias, acueducto y recursos para la compra de los insumos que se necesitarán de cara a la protección de la salud de estudiantes y profesores.”

Afirmó que actualmente el país no ha llegado al pico epidemiológico de la pandemia y que cada día se ven más casos positivos, por lo que no es lógico que justo en este momento se plantee volver a las instituciones educativas, las cuales en su mayoría no están preparadas para afrontar las nuevas condiciones que esta enfermedad exige para que sea seguro el regreso de los cerca de 40.000 estudiantes de Manizales, y los 87.000 que hay en el resto de Caldas.

