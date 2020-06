Conoce la agenda cultural de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero

La Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero está llevando a cabo una agenda cultural que reúne todas las actividades a realizarse a través de medios digitales, para el público en general, llenas de lectura, arte, pintura dibujo, poemas, música y cine.

Jennifer Rojas, Coordinadora de Servicios Bibliotecarios le contó a Caracol Radio que “con estas actividades queremos que las personas se informen, y participen en cada una de los talleres y/o actividades y se agenden de manera online, lo que queremos es que las familias tengan esta oferta cultural en estos tiempos de confinamiento”.

Por otra parte, la Corporación Cultura está liderando un concurso departamental. Con la intención de que participen las instituciones educativas públicas y privadas, y las empresas no gubernamentales. Además, están realizando un acompañamiento con talleres de producción para el concurso de “Booktubers”, para que los participantes conozcan cómo desarrollarlos, se hacen los días viernes de 10 a.m. a 11 a.m.

“También tenemos talleres de herramientas tipo tecnológicas, talleres de sensibilización para abordar usuarios con disparidad audiovisual y discapacidad auditiva. Talleres de alfabetización digital, talleres de promoción de lectura en voz alta para primera infancia, infancia y adolescentes”, expreso Rojas.

Con el fin de que las personas conozcan cómo acceder a través de los formularios que están en la página web de la Biblioteca Pública https://cutt.ly/wyTbeHu y la cuenta oficial de Facebook https://www.facebook.com/Bibliocucuta

Rojas resaltó que, “estamos haciendo una estrategia denominada “Cuentos por teléfono”, donde las personas se registran en estos formularios y nosotros le enviamos su WhatsApp, video lecturas para compartir en familia y audiolibros de diferentes géneros literarios. Queremos que muchas más personas se sumen, tengan de cerca la lectura y que estas iniciativas que hemos liderado no se pierdan”.

Todos quedan invitados a participar en el concurso departamental “Booktubers” y agendarse en cada una de las actividades culturales.