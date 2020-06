Por una beca, estudiante en Cartagena podría atrasar su grado

Cristian David Cañate, es un joven estudiante que cursa 5° año de derecho en la Universidad Libre de Cartagena, como beneficiario de una beca otorgada por Coldeportes.

Este beisbolista, dice que hoy mira con preocupación cómo el Icetex no ha desembolsado el dinero para cubrir sus gastos educativos, pese a que los recursos ya están garantizados a través de un fondo.

"Me dirigí a Icetex y encontré que no habían pagado lo correspondiente a 2019, yo cursé mis estudios normalmente. El giro entró el 27 de mayo, pero hasta el momento no se hace efectivo. La universidad ya me envió un correo donde me aconsejan matricularme en el calendario B, situación que me atrasaría un semestre", manifestó Cañate Espinosa.

El futuro abogado, agregó que conoce de otros casos con similares características, donde el pago del dinero sí se hizo efectivo.