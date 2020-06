60 nuevos puntos de lavado de manos dispuso el Metro de Medellín

Para reforzar la ruta del autocuidado contra el COVID-19, el Metro de Medellín dispuso 60 nuevos puntos de lavados de manos portátiles en diferentes estaciones.

Los nuevos puntos de lavado de manos fueron ubicados en estaciones de alta afluencia como Parque Berrío, San Antonio, Alpujarra, Exposiciones, Poblado, Aguacatala, Ayurá y Envigado en la línea A; Suramericana, Estadio y San Javier en la línea B; en las estaciones Aurora, Popular, Santo Domingo y Miraflores pertenecientes a los sistemas de cables y en las estaciones U. de M, Industriales y Hospital de las líneas 1 y 2 de buses.

Estos nuevos puntos de lavado de manos se suman a los 19 que se habían instalado a mediados de marzo para un total de 79 en toda la red.

La ruta del autocuidado hace referencia a las indicaciones que deben seguir las personas que hagan uso de la red Metro. Para comenzar, se invita a los pasajeros a que, en lo posible, recarguen su cívica a través de la página web www.metrodemedellin.gov.co; la app Metro de Medellín o la aplicación Nequi. Con esto se evita que el usuario deba acercarse a los puntos de venta para recargar y agilice su ingreso.

Al llegar a la estación, la Policía efectuará controles al ingreso. Por eso se recomienda tener a la mano el documento de identidad y estar inscrito en la plataforma Medellín Me Cuida. Adicionalmente, se tomará la temperatura la cual no debe sobrepasar los 37,7º C.

Desde el mes de marzo implementó además la aspersión de manos, en los accesos a las estaciones antes de llegar a recargar en los puntos de venta. Esta acción garantiza que el usuario llegue a las taquillas desinfectado para mitigar la posibilidad de contagio.

De ahí, los pasajeros pueden optar por continuar su autocuidado dirigiéndose a alguno de los 64 puntos de dispensador de gel antibacterial dispuestos en las estaciones o dirigirse a los 79 puntos de lavado de manos.

El Metro recuerda que es necesario que los ciudadanos estimen más tiempo del habitual para sus viajes, pues los controles en las plazoletas de las estaciones, a cargo de la Policía, generan filas para los accesos. El uso del tapabocas debe ser permanente.

Adicionalmente, el Metro continúa aplicando medidas como la intensificación de los protocolos de limpieza y desinfección, la desinfección por nebulización en sus instalaciones y la desinfección de plazoletas.