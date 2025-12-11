Venezuela y la Alianza Bolivariana exigen la restitución del buque petrolero confiscado por EE. UU.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), conformada por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada, Santa Lucía y Bolivia, publicó un comunicado en el que condenan la confiscación de un buque petrolero por parte de Estados Unidos frente a costas venezolanas el miércoles, 10 de diciembre, que tildan de “vulgar piratería” y “agresión imperial”.

El bloque exigió la “restitución inmediata” del buque y el "cese de toda acción de despojo contra los bienes" de Venezuela.

De acuerdo con la ALBA este hecho constituye una “grave violación” al derecho internacional y un “ataque directo" contra la soberanía venezolana, el cual rechazan con “absoluta firmeza”.

Además, a su juicio, la confiscación del buque se suma al “despojo criminal” de la filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Estados Unidos: Citgo, cuya venta fue aprobada por un juez de ese país en una subasta, algo que Venezuela calificó como un “robo”.

La ALBA sostiene que todo esto “revela una estrategia de saqueo destinada a apropiarse de los recursos energéticos” del país suramericano, ratificando su “respaldo total” al “pueblo y Gobierno de Venezuela”.

Finalmente, la Alianza pidió a organismos multilaterales, regionales y globales que se pronuncien “con urgencia ante esta violación abierta de la legalidad internacional”.

EE. UU. confiscará el petróleo del buque después de llevarlo a un puerto

En tanto, Estados Unidos afirmó que el buque incautado será conducido a un puerto del país norteamericano para avanzar con un “proceso legal” que permita la confiscación del petróleo transportado.

Así lo anunció la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa este jueves: “El buque irá a un puerto estadounidense y Estados Unidos sí tiene la intención de incautar el petróleo. Sin embargo, existe un proceso legal para la incautación de ese petróleo, y ese proceso legal será seguido”.

Según Leavitt, el petrolero actualmente atraviesa “un proceso de decomiso”, en el que EE. UU. dispuso a un equipo de investigación que está interrogando a la tripulación. La portavoz detalló que se trata de un “buque fantasma”, sancionado por haber transportado petróleo iraní para el mercado negro.

El petrolero, de nombre Skipper y que enarbolaba falsamente una bandera de Guyana, fue incautado por orden de un juez estadounidense por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano, según The New York Times.

Según un comunicado del Departamento de Administración Marítima de Guyana, país vecino de Venezuela, el petrolero Skipper “no está registrado” allí.

Fue interceptado en un gran operativo, con efectivos estadounidenses fuertemente armados abordando la embarcación desde helicópteros y lanchas rápidas.

Este episodio aumenta la tensión entre ambos países después de tres meses de despliegue militar estadounidense en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico del que Washington responsabiliza a Maduro, algo que este niega.