Abogados litigantes en Cúcuta protestaron pidiendo reapertura de juzgados

El cierre de los estrados judiciales en todo el país por la cuarentena que se mantiene para evitar el contagio del Coronavirus, tiene en crisis al sector de representación legal en la zona de frontera al estar completamente paralizado y no recibir ningún tipo de ingreso durante estos tres meses.

Los representantes en derecho han hecho nuevamente el llamado al Gobierno Nacional para buscar alternativas que permitan una reactivación plena de la justicia en Colombia, y se avance en los procesos legales que habían quedado pendientes antes de iniciar el confinamiento.

Jorge González Dulcey quien pertenece al colegio de abogados litigantes en Norte de Santander, le dijo a Caracol Radio que por esto salieron a protestar pacíficamente y solo haciendo sentir este clamor en la ciudad de Cúcuta.

“La situación de los abogados en el país y la justicia en todo el país es lamentable, presidente no piensa si no en abrir fábricas y almacenes pero menos abrir los despachos judiciales, así ha sido imposible trabajar por ejemplo la semana pasada yo hice tres audiencias y es muy complicado, los juicios no se pueden adelantar porque solamente se pueden hacer diligencias con abogado y los testigos no, no hay mediación por parte del juez de escuchar a los testigos y demás actores, estamos en una crisis sin justicia por que el poder judicial esta como una mesa es decir cojo con tres pies, por eso hicimos esta protesta con mucho respeto y sin violencia, demostrándole a la gente que existimos”, dijo el abogado.

La protesta se realizó en las inmediaciones del palacio de justicia de Cúcuta y es el segundo plantón que realizan los trabajadores de la rama judicial en esta región de frontera.