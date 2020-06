Alcaldía de Ocaña espera notificación por suspensión de dos secretarios

El Personero de Ocaña, Oscar Eladio Gálviz Tarazona, suspendió de manera provisional (3 meses), a dos funcionarios de la Alcaldía Municipal de Ocaña, Bolmar Blanco; Secretario de Gobierno y Aura Padilla; Secretaria de Desarrollo Humano, ante la denuncia por elementos comprados ante emergencia sanitaria COVID-19.

Según un documento de la Personería, se suscribió un contrato para el suministro de víveres y elementos de primera necesidad, con destino a la población vulnerable del municipio de Ocaña, que no había sido beneficiaria del Gobierno Nacional.

Jorge Solano, Defensor de Derechos Humanos dijo a Caracol Radio “nos sorprende la decisión de Personería de Ocaña, porque presuntamente no se cumplió el debido proceso, ya que según manifiestan estos secretarios, no fueron notificados, ni llamados a descargos, ellos alegan que el proceso no fue correcto y por lo tanto hasta que no se notifique no se hará efectiva la suspensión, se está a la espera de la decisión de la alcaldía de Ocaña”, dijo.

La Alcaldía de Ocaña, está a la espera de la notificación oficial, solucionar los temas jurídicos para emitir un comunicado al respecto.

Los funcionarios fueron suspendidos, por su presunta responsabilidad en dos contratos por un valor de $112'435.000 y segundo contrato por un valor de $80'000.000.