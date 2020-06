Saber escuchar

Ver una foto publicada en diferentes portales y en redes sociales, donde se muestra el estado deplorable del tan cacareado Puesto de Mando Unificado –PMU- que se instaló por parte de la Administración Distrital en concordancia con el Gobierno Nacional, en uno de los barrios más afectados por el número de personas contagiadas por Covid 19 en Cartagena, me anima a escribir esta columna.

La foto describe la manera cómo se ha enfrentado la Pandemia en la ciudad, con acciones erróneas, sin una estrategia definida, con una tímida inversión, entre otras cosas que señalan la falta de iniciativas por parte de quienes administran la ciudad.

Si bien es cierto que no tienen experiencia en Administración Pública, y así lo han aceptado según declaraciones donde dicen que cometen “primiparadas” y “errores involuntarios”, no se logra entender la razón para no apoyarse en ideas que han sugerido diferentes actores de la ciudad, que han sido públicas y ampliamente conocidas en las redes sociales.

Entre las razones para no escucharlas que ya se han conocido por parte de la Administración Distrital y que podríamos prever, es que quienes lanzan las ideas son “malandrines”, solo buscan una OPS, trabajaron en las “corruptas administraciones anteriores”, que hablan ahora y antes no lo hacían o alguna otra por ese estilo; pero ¿acaso todo eso importa, si la idea es buena y digna de aplicar para el bienestar de los cartageneros?

Sin entrar a discutir si una de las ideas sea jurídica y presupuestalmente viable, eso le corresponde revisar a la Administración y su equipo de trabajo, estas se pueden acoger para su análisis, ajuste y mejoramiento si es el caso, para su aplicación sin tener en cuenta su origen, toda vez que sus autores las hacen públicas.

A manera de ejemplo, sin citar su autor a quien no le cae alguno de los señalamientos anteriores y para ser concordante con lo que expreso en el texto, recientemente un reconocido dirigente político cartagenero propuso en redes sociales, que entre “alcaldes y gobernadores del país, podrían liderar un proyecto conjunto para destinar los recursos de sus regalías al pago de servicios públicos de todos los estratos”. Repito, amén del autor ¿no amerita que se analice la viabilidad de esa idea y buscar la manera de llevarla a cabo? Sería un alivio para el bolsillo de los cartageneros.

Otro dirigente gremial trinó: “Tan fácil que era imitar a Medellín para evitar muertes…”. Siendo la Capital de Antioquia un ejemplo en el manejo de la Pandemia ¿no ameritaría revisar su trabajo por parte del Equipo de Gobierno a ver si algo de eso se puede replicar con éxito en Cartagena? Como dice un adagio popular: “No sé hacer pasteles pero sé quién los hace muy buenos”.

Y puedo seguir citando ejemplos de buenas ideas que han expresado personas en redes sociales, gratis, con o sin intención de tener una OPS como dicen, sean “malandrines” o no, solo con el ánimo de aportar, o con cualquier intención; total lo importante es tener la humildad y el liderazgo suficiente para saber escuchar ideas que además pueden ayudar a evitar los “errores involuntarios” y las “primiparadas” que no detienen el aumento de las cifras de muertes y contagios en Cartagena.