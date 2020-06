Fallecidos no se pueden cremar sin autorización: Dadis en Cartagena

En Cartagena, desde el Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, se envió un mensaje a la ciudadanía con el propósito de que conozcan sobre la disposición final de cadáveres que han sido portadores de COVID-19.

“Según el protocolo del Ministerio de Salud, existen dos formas de disposición final de los cadáveres, uno es la cremación y el otro es la sepultura como todos los conocemos”, aseguró Efraín Espinosa, director Operativo de Aseguramiento y encargado del área de Prestación de Servicios.

El funcionario explicó que quien tiene que dar la autorización de cremación o sepultura son los familiares. "No puede haber cremación sin autorización de las familias. Es importante que quede claro que la recomendación del Ministerio de Salud es la cremación, pero si los familiares no lo desean, solo deben anunciarlo. También se debe aclarar que no se permitirá ningún tipo de ritual religioso o ceremonia alrededor de estos fallecimientos, con el fin de evitar contagios”, precisó.

Los lineamientos para la disposición de cadáveres de pacientes con COVID-19 entregados por el Gobierno Nacional, contemplan que los cuerpos deben mantenerse “íntegro y limitar al máximo su manipulación, teniendo especial atención al movilizar o amortajar el cadáver evitando contacto directo con fluidos o heces fecales, utilizando en todo momento máscaras de filtración FFP2 o N95 (…), los prestadores de servicios de salud (EPS) deben envolver el cuerpo sin vida en doble bolsa específica para cadáveres de 150 micras o más de espesor, resistentes a la filtración de líquidos”, señala el documento.