Falsos médicos, nueva modalidad delictiva en Santa Marta para hurtar

La 'pandemia delincuencial' es un mal de no acabar y que, al parecer, no tiene cura. En medio de la crítica situación mundial por el nuevo coronavirus, los delincuentes se las reinventan para sacarle provecho a la preocupación de la población por la expansión del virus y realizan acciones que van desde fraudes digitales hasta suplantación de autoridades sanitarias.

En Santa Marta, la Policía Metropolitana le ‘respira en la nuca’ a los inescrupulosos que, según varias denuncias, estarían tomando muestras para COVID-19 en viviendas, pero con el fin de robar a las familias.

De acuerdo con las autoridades, el modus operandi de la banda consiste en marcar a sus víctimas luego de la supuesta toma de pruebas, en la que identifican el número de integrantes del hogar para someterlos durante el hurto.

“Hay personas que han filmado a sujetos extrañas que deambulan con trajes de bioseguridad y que pretenden ingresar a ofrecer algún servicio en las viviendas. Hemos alertado a toda la comunidad en general para que no permitan el ingreso de ningún extraño a su vivienda. Estos hechos no se van a permitir y ya tenemos a nuestros uniformados detrás de los sujetos ”, señala el coronel Oscar Solarte, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

Entre las recomendaciones de las autoridades está el “no recibir llamadas de números extraños, no dejarse persuadir, estar atentos a que si la persona nunca ha solicitado un servicio de pruebas COVID-19, no tiene porqué llegar a ofrecerlos. Esos servicios se realizan a través de EPS o clínicas privadas”.

Entre tanto, la Secretaría de Salud del Distrito a través de un comunicado detalla que el personal de la salud que le presta servicios a las EPS, no acude a las viviendas a realizar pruebas sin que la familia lo solicite.

“Las jornadas de búsqueda activa de casos asintomáticos y sintomáticos de COVID-19, se avisará previamente por los canales institucionales y contarán con el acompañamiento de la Policía Nacional”, señala el documento.