The Economist destaca trabajo de Medellín para contener el COVID-19

Importantes medios internacionales siguen reconociendo el trabajo de la Alcaldía de Medellín para contener la propagación del COVID- 19, recientemente el diario The Wall Street Journal, destacó la creación de los ventiladores artificiales y a este reconocimiento se sumó The Economist que, en su más reciente edición, subrayó las estrategias de la capital de Antioquia para reducir el número de muertes por coronavirus.

La publicación titulada ‘Cómo la segunda ciudad más grande de Colombia está controlando la pandemia’ aplaude la reacción oportuna del alcalde Daniel Quintero cuando al país llegó el virus, “Quintero actuó más rápido que cualquier otro alcalde” señala.

El reconocido periódico explica cómo gracias a la plataforma, Medellín Me Cuida se ha logrado tener la información para canalizar la entrega de paquetes alimentarios y bonos económicos a las personas que más lo necesitaban, para que pudieran permanecer en la casa durante la etapa de cuarentena.

“El mayor desafío, como en muchas ciudades latinoamericanas, es mantener a las personas en casa cuando muchas no obtienen ingresos si no trabajan. El programa del Sr. Quintero, llamado Medellín Me Cuida, se basa en la recopilación de datos. Al igual que otras grandes ciudades, Medellín asignó dinero para ayudar a los trabajadores que perdieron sus ingresos”, destaca el medio.