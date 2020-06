Inspector de policía y comunidad de Bello niegan que hubo acuerdo con EPM

El juez cuarto de ejecución civil de Medellín otorgó la medida cautelar que solicitó EPM en una tutela para frenar el cierre de la planta de tratamiento de aguas residuales Aguas Claras en Niquía, que estaba programado para este viernes por orden de la Inspección Primera de Policía de Bello.

Esta decisión ya había sido tomada antes de que los funcionarios de la compañía se reunieran con integrantes del Comité de Afectados por la planta y con el inspector Juan Sebastián Montoya, para buscar una solución previa a la orden de cierre por los persistentes malos olores que emana Aguas Claras. Tras el encuentro, EPM informó que un acuerdo había permitido suspender el acto administrativo de cierre temporal de la planta, pero esto fue negado por el inspector.

“Fue por una tutela no porque hayamos llegado a ningún acuerdo, eso es falso. Pero el acto administrativo sigue igual yo no lo he revocado (…) básicamente es la protección de los derechos fundamentales de la comunidad, el derecho a la salud a la vida y la integridad”, recalcó el inspector.

Por su parte el vocero del Comité de Afectados por la planta, Alexánder Álvarez, quien estuvo en la reunión, explicó que no hubo acuerdos para evitar el cierre o de alguna acción, pues lo único que se concertó fue la programación de una nueva reunión la próxima semana para conocer las propuestas de mitigación.

“Al acuerdo que se llegó es que se va hacer una mesa de concertación con una propuesta de EPM y va como garante el inspector y la evaluaremos”, agregó el vovero.

También explicó que espera que el día de la reunión asistan todas las autoridades ambientales y entes de control.