Alcaldía de Cúcuta evalúa protocolos para regreso a clases presenciales

La Alcaldía de Cúcuta ha comenzado a evaluar los mecanismos y la capacidad de las instituciones para iniciar la alternancia que ha sido emanada por el Gobierno Nacional para el regreso de los menores de edad a las aulas educativas.

Se está analizando espacios de posiblemente 4 horas en donde se dará orientaciones a cierta cantidad de alumnos y el tiempo de descanso tradicional que se tenía entre las clases podría ser utilizado para otras labores.

Carlos Arturo Charria Hernández Secretario de Educación de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que es más importante el cuidado de los menores que la obligación y por esto no se va a decretar esta asistencia si no que los menores podrían estar tan solo un día a la semana en las aulas y el resto hacerlo de manera virtual.

“La Ministra de Educación en sus directivas habla de la alternancia que comenzará desde el 1 de agosto, entonces las decisiones que se tomen deben tener elementos de bioseguridad y protocolos, pero sobre todo generar mecanismos de confianza para que los padres de familia que decidan enviar a sus hijos se sientan tranquilos, bajo ninguna directriz nosotros vamos plantear que deben regresar todos o pierden el año, si no que poco a poco los estudiantes regresarán y no lo harán todos los días y menos en la cantidad que se tenía antes, va a ser un proceso en que por ejemplo el lunes vaya un 20% de estudiantes y así toda la semana, un salón de 40 estudiantes tendrá tan solo 8 y será no para recibir clases si no para una asesoría de cómo mejorar el trabajo en la casa”, dijo el secretario.

Charria Hernández de igual forma resalto que en materia operativa ya hay protocolos establecidos por el Gobierno Nacional para los espacios físicos de los colegios, y que se está a la espera que el ministerio de educación establezca los protocolos para articular los cuidados.