Vuelos humanitarios recargarán combustible en Cartagena

Dos nuevos vuelos humanitarios llegarán a Cartagena, esta vez no para recoger pasajeros sino para hacer una parada técnica y recargar combustible y así poder seguir con su misión. Los vuelos AM 9644 y AM 9645 serán operados por la aerolínea Aeroméxico y cubrirán la ruta México D.F. (México) – Sao Paulo (Brasil).

El primero de ellos saldrá de México D.F. este sábado 6 de junio y a las 12:00 (hora Colombia), y llegará a Cartagena a las 15:55 para abastecer sus tanques. Finalmente, partirá con destino a Sao Paulo a las 17:30 (hora Colombia).

El segundo vuelo, el AM 9645, saldrá de Sao Paulo, Brasil, el lunes 8 de junio a las 7:00 (hora local) y llegará a Cartagena a las 11:43 (hora local) para, de igual forma que en la anterior operación, abastecerse de combustible en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez en el llegará a Cartagena y salir hacia México D.F a las 13:20 (hora local). También en esta ocasión, ningún pasajero podrá salir del avión, ni tampoco podrán subirse otras personas a este vuelo.

El personal que estará colaborando con la ejecución de la misión humanitaria tendrá todas las medidas de bioseguridad. Aunque esta vez no habrá tráfico de pasajeros dentro de las instalaciones del aeropuerto, se siguen realizando labores de desinfección de zonas públicas y privadas por medio de la máquina nebulizadora Fogger importada y mantiene vigiladas y en optimas condiciones sus instalaciones para atender las necesidades sanitarias y de suministro de la ciudad, a pesar de la situación de cuarentena.

“SACSA no ha dudado en colaborar con cada operación humanitaria solicitada por embajadas y autoridades. Esta vez es una forma diferente de prestar nuestro apoyo, sin embargo, lo hacemos con toda la dedicación y protocolos que merece cada uno de los pasajeros y aerolíneas que cuentan con nosotros para sus operaciones. Aprendemos cada día cómo seguir construyendo calidad para nuestros pasajeros”, dijo María Claudia Gedeón, Gerente de Asuntos Corporativos de SACSA.