Juristas advierten sobre violación a derechos por peatonalización

Profesionales del derecho advirtieron que frente al proyecto de peatonalizar el centro de la ciudad se podría estar vulnerando una serie de derechos consagrados en la Constitución Nacional.

El abogado Bachird Mired en diálogo con Caracol Radio dijo que “la confianza legítima, la violación o desequilibrio que pueden afrontar unos comerciantes, que no tienen por qué sufrir una discriminación o desigualdad frente a otras zonas de la ciudad. No es justificada la medida no es la única idónea para prevenir el contagio”.

“Restringir unas calles y avenidas no va a evitar llegar el contagio que de alguna forma se ha manejado con mucha organización en esta región. Son medidas regresivas y abusivas con relación a la autoridad policiva que ejerce el alcalde y no han sido socializadas ni con los gremios económicos”, dijo Mired.

El proceso dijo el jurista que “se debe hacer con criterios de planeación, urbanísticos, ambientales y sociales. Es riesgoso jugar con las expectativas de los vendedores informales y en una ciudad como esta que tiene graves problema”, puntualizó.