Instalan PMU en el barrio San Fernando de Cartagena

Bajo el liderazgo de la Secretaría de Interior, el Distrito de Cartagena instaló un Puesto de Mando Unificado en San Fernando, comunidad priorizada por tener altos índices de Coronavirus en la capital bolivarense.

La reunión donde fueron socializadas algunas estrategias de prevención y control, tuvo lugar en el CAI de Alameda, y contó con la presencia de dirigentes comunales, DATT, Migración Colombia y la Policía Metropolitana.

"Esperamos que en este PMU no se cometan los mismos errores que en otros barrios donde la estrategia no ha funcionado, exigimos que el personal del DADIS haga los controles que se han pedido, y no lleguen con pañitos de agua tibia", expresó Manuel Buendía, Presidente de la JAC de San Fernando.

Otro de los temas que inquietan a los moradores de la zona, es que el control policial resulta insuficiente según ellos, para la cantidad de infractores a decretos como el pico y cédula.