Luis Felipe Henao, miembro de la junta directiva de Ecopetrol y ahora gerente del Fondo Milagro, perdió en dos instancias una acción de tutela contra el exoficial de cumplimiento de Ecopetrol Alberto Vergara.

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La tutela reclamaba por afirmaciones hechas por Alberto Vergara aquí, en entrevistas con El Reporte de 6AM W, en las que aseguró que como oficial de cumplimiento había informado a dos miembros de la junta directiva de Ecopetrol sobre hechos de presunta corrupción en la administración de Ricardo Roa, sin que ellos hubieran hecho nada al respecto.

El abogado Vergara dijo en esa ocasión “Me refiero a Luis Felipe Henao Cardona y Ricardo Rodríguez Yee, a quienes informé primero los 14 actos concretos en contra de la función de cumplimiento de Ecopetrol y ahí no pasó nada”.

Ante esto, Luis Felipe Henao interpuso una acción de tutela reclamando la presunta vulneración de sus derechos a la honra, el buen nombre y la presunción de inocencia.

En primera instancia el caso fue conocido por el juzgado 83 penal municipal quien negó la acción de tutela.

El exministro Henao impugnó la decisión y llegó al juzgado 42 penal del circuito, despacho que confirmó que no hay vulneración de los derechos fundamentales de Luis Felipe Henao.

El abogado Alberto Vergara, exoficial de cumplimiento de Ecopetrol, habló con El Reporte Coronell:

Vergara indicó que la razón para que dos jueces negaran la acción de tutela de Luis Felipe Henao contra él fue que el juzgado 83 penal municipal consideró que se debían salvaguardar sus derechos a los derechos fundamentales de la acción de tutela que habían interpuesto Luis Felipe Henao.

Agregó que no se identificó, no se individualizó al exministro en las supuestas vulneraciones a sus derechos a la honra y al buen nombre. En tercera instancia, porque consideró que era improcedente la acción de tutela, toda vez que el exministro había acudido a la jurisdicción ordinaria penal a través de una denuncia penal que también había interpuesto en contra del abogado Vergara por las supuestos conductas punibles de calumnia e incuria agravada.

¿Luis Felipe Henao puede seguir siendo miembro independiente de la junta de Ecopetrol ahora que depende del presidente?

El abogado respondió que no, “porque se vulnera el criterio de independencia que está consagrado en la ley 964 de 2004 que habla sobre la transparencia en el mercado de valores”.

Aseguró que es probable y eventual que haya un conflicto de interés, en la medida en que ya el mandante para el exministro ya no van a ser esos grupos de accionistas minoritarios, sino va a ser el Ejecutivo a quien en virtud del llamado temor reverencial se va a haber puesto en riesgo la independencia, la autonomía y sobre todo la objetividad en la toma de decisiones al depender ya de órdenes del Ejecutivo.

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El doctor Luis Felipe Henao es al mismo tiempo miembro independiente de la junta directiva de Ecopetrol, gerente del Fondo Milagro para liderar la reconstrucción de la zona afectada por el terremoto, asesor del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo quien donó 200.000 millones de pesos para la atención de la tragedia. Y, además, está casado con la doctora Luz Stella Murgas recientemente elegida presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi.

Un hombre poderoso que acaba de perder en dos instancias la tutela contra el abogado Alberto Vergara.