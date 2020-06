Contratos COVID-19 en la Alcaldía de Cartagena ascienden a $27.813 millones

Vigila Cartagena – Funcicar dio a conocer que la administración distrital ha celebrado 61 contratos relacionados con la emergencia.

El Plan de Acción Específico espera invertir $56 mil millones, a corte 28 de mayo se han ejecutado más de $25 mil millones en cumplimiento de este Plan.

De 20 líneas que contempla el Plan de Acción Específico, no se registra ejecución en 9, entre estas, la línea: “fortalecimiento institucional y dotación a la red pública hospitalaria”.

Estas cifras no incluyen la inversión del Hospital Universitario del Caribe porque en sus procesos no publican los estudios previos y en los objetos de contratación, que parecieran estar dirigidos a la emergencia, no se especifica que es inversión COVID-19.

El 67,6% del total de recursos en la atención al COVID-19 se han contratado con dos empresas: Invercomer del Caribe S.A.S con 5 contratos por $11.387.399.428 y Veneplast Ltda con 4 contratos por $7.416.350.000.

De 61 procesos, el 30.65% han sido publicados extemporáneamente, es decir sin respetar el tiempo de publicidad de 3 días establecidos en el decreto 1082 de 2015.